Afrika ülkesi Burkina Faso'dan ATO üyelerine 'AFRICALLIA 2020' daveti Afrika Ülkesi Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Buoreima Nana, Ankara Ticaret Odası üyelerini 27-29 Mayıs tarihleri arasında Burkina Faso'nun Başkenti Vagadudu'da yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.

Afrika Ülkesi Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Buoreima Nana, Ankara Ticaret Odası üyelerini 27-29 Mayıs tarihleri arasında Burkina Faso'nun Başkenti Vagadudu'da yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.



Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boureima Nana ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ı ziyaret etti. ATO Duatepe Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Aktay, Türkiye ile Burkina Faso ilişkilerinin gelişimine değinerek iki ülke arasında 7 konuda iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Burkina Faso'nun Batı Afrika'nın önemli bir ülkesi olduğunu kaydeden Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak Burkina Faso ile kurulan ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Aktay, "İki ülke arasında daha önce ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda biz de ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini yükseltmek için gayret göstermek isteriz" diye konuştu.



Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boureima Nana da konuşmasında, iki ticaret odasının ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin Burkina Faso için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Nana, "Tecrübelerinden ve ekonomik gücünden yararlanmayı önemli bir avantaj olarak değerlendirdiğimiz Türkiye'nin özellikle inşaat konusundaki potansiyeli ülkemiz için çok değerli" dedi.



Türkiye ile kurulan işbirliklerini geliştirmek istediklerini kaydeden Nana, Ankara Ticaret Odası üyelerini 27-29 Mayıs 2020 tarihlerinde Burkina Faso'nun Başkenti Vagadudu'da yapılacak 7'nci Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.



Nana'nın konuşmasının ardından Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Müdürü Nina Christelle Kielem, AFRICALLIA 2020 hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Kielem, Burkina Faso'nun ihracatında altın, petrol ve tarım ürünlerinin önemli yer edindiğine dikkat çekerek, ülkelerine yatırım çekmek istediklerini bildirdi.



Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boureima Nana'ya ATO Başkan Yardımcısı Aktay'ı ziyaretinde AFRICALLIA Forumu Komitesi Başkan Yardımcısı Joachim Baky, Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Müdürü Nina Christelle Kielem, Burkina Faso Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ousmane Omar Barry eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA