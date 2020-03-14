SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Afrika ülkesi Burkina Faso'dan ATO üyelerine 'AFRICALLIA 2020' daveti - Ekonomi
Ankara Ticaret Odası, Burkina, Afrika, Ekonomi

Afrika ülkesi Burkina Faso'dan ATO üyelerine 'AFRICALLIA 2020' daveti

Afrika Ülkesi Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Buoreima Nana, Ankara Ticaret Odası üyelerini 27-29 Mayıs tarihleri arasında Burkina Faso'nun Başkenti Vagadudu'da yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.

14.03.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:07
Afrika ülkesi Burkina Faso'dan ATO üyelerine 'AFRICALLIA 2020' daveti

Afrika Ülkesi Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Buoreima Nana, Ankara Ticaret Odası üyelerini 27-29 Mayıs tarihleri arasında Burkina Faso'nun Başkenti Vagadudu'da yapılacak 7. Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.


Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boureima Nana ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ı ziyaret etti. ATO Duatepe Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Aktay, Türkiye ile Burkina Faso ilişkilerinin gelişimine değinerek iki ülke arasında 7 konuda iş birliği protokolü imzalandığını hatırlattı. Burkina Faso'nun Batı Afrika'nın önemli bir ülkesi olduğunu kaydeden Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak Burkina Faso ile kurulan ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Aktay, "İki ülke arasında daha önce ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar doğrultusunda biz de ekonomik ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini yükseltmek için gayret göstermek isteriz" diye konuştu.


Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boureima Nana da konuşmasında, iki ticaret odasının ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin Burkina Faso için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Nana, "Tecrübelerinden ve ekonomik gücünden yararlanmayı önemli bir avantaj olarak değerlendirdiğimiz Türkiye'nin özellikle inşaat konusundaki potansiyeli ülkemiz için çok değerli" dedi.


Türkiye ile kurulan işbirliklerini geliştirmek istediklerini kaydeden Nana, Ankara Ticaret Odası üyelerini 27-29 Mayıs 2020 tarihlerinde Burkina Faso'nun Başkenti Vagadudu'da yapılacak 7'nci Uluslararası İş Geliştirme Forumu AFRICALLIA 2020'ye davet etti.


Nana'nın konuşmasının ardından Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Müdürü Nina Christelle Kielem, AFRICALLIA 2020 hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Kielem, Burkina Faso'nun ihracatında altın, petrol ve tarım ürünlerinin önemli yer edindiğine dikkat çekerek, ülkelerine yatırım çekmek istediklerini bildirdi.


Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Boureima Nana'ya ATO Başkan Yardımcısı Aktay'ı ziyaretinde AFRICALLIA Forumu Komitesi Başkan Yardımcısı Joachim Baky, Burkina Faso Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ekonomik İlişkiler Müdürü Nina Christelle Kielem, Burkina Faso Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Ousmane Omar Barry eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Ekonomi
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Ekonomi
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Ekonomi
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Araç sahipleri bayram ediyor! Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Araç sahipleri bayram ediyor! Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Ekonomi
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Ekonomi
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Diyanet İşleri Başkanı hutbede söyledi: Koronavirüse karşı tedbir almamak kul hakkına girmektir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Vladimir Putin Berat Albayrak İçişleri Bakanı
Magazin Muhterem Nur Demet Akalın Burcu Kıratlı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Sergen Yalçın Göksel Gümüşdağ Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Afrika ülkesi Burkina Faso'dan ATO üyelerine 'AFRICALLIA 2020' daveti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 11:30:07. #1.15#