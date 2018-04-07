Afrika Ülkelerinin Büyükelçileri Şanlıurfa'da

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, Şanlıurfa'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'in eşlik ettiği 24 Afrika ülkesinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlarından oluşan heyet, konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesini gezdi.

İlk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu ilçede, rasathane ve Emeviler döneminden kalma tarihi Ulu Cami'yi ziyaret eden heyet, konik kubbeli evlerde yöresel kıyafet giyip fotoğraf çektirdi.

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik ve Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz'dan ilçenin tarihi hakkında bilgi alan konuklara, yöresel yemekler ikram edildi.

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, daha sonra sığınmacıların barındığı Harran Konteyner Kent'e geçerek Suriyelilerle buluştu.

Kamp yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, buradan Şanlıurfa'ya geçerek, tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ve Türkiye'nin en geniş koleksiyonlarından birine sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni gezme imkanı buldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, Şanlıurfa'da kendilerini en güzel şekilde ağırlayan yetkililere teşekkür etti.