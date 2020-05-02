Afrika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Afrika'da 123, Sudan'da 41, Somali'de 31, Çad'da 10'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Afrika'da 123, Sudan'da 41, Somali'de 31, Çad'da 10'a yükseldi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 385 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 6 bin 336'ya çıktığı, 2 bin 549 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkede 150 yeni vaka görüldüğünü, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bugünkü 150 yeni vakayla toplam vaka sayısının 592 olduğu bildirildi.

Somali Sağlık Bakanlığı da 70 yeni vaka ile toplam vakanın 671 olduğunu, bugünkü 3 ölüm vakası ile hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığını duyurdu.

Çad Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin öldüğü, vaka sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Afrika kıtasında 41 bin 330 kişide Kovid-19 tespit edilirken, toplam 1701 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA