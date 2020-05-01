Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar
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Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar

Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar
01.05.2020 02:24 | Son Güncelleme: 01.05.2020 02:24

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Sudan, Çad ve Sierra Leone'de 3'er, Fas, Togo ve Kenya'da 2'şer kişi hayatını kaybetti.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Sudan, Çad ve Sierra Leone'de 3'er, Fas, Togo ve Kenya'da 2'şer kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre son 24 saatte Gana'da 403, Güney Afrika'da 297, Mısır'da 269, Cezayir'de 158, Gine'de 144, Fas'ta 102, Sudan'da 67, Senegal'de 51, Fildişi'nde 37, Çad'da 21, Sierra Leone'de 20 yeni vaka tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı Cezayir'de 450, Mısır'da 392, Fas'ta 170, Sudan'da 31, Kenya'da 17, Togo'da 9, Sierra Leone'de 7, Çad'da 5'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Sudan, Çad ve Sierra Leone'de 3'er, Fas, Togo ve Kenya'da 2'şer, Kongo, Gana, Tunus, Mali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1'er kişi hayatını kaybetti.

Somali, Ruanda, Cibuti, Esvatini, Zambiya, Kabo Berde, Zimbabve, Sao Tome, Burkina Faso, Uganda, Malavi, Etiyopya, Gambiya ve Güney Sudan'da da vakalarda artış yaşandı.

Bu arada, Doğu Afrika'daki ada ülkesi Komorlar Birliği'nde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Salgın Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı

Kıtada ilk olarak Mısır'da görülen ve Avrupa'dan geldiği belirtilen Kovid-19 vakaları, güneydeki Lesotho dışında tüm kıtaya yayıldı. Virüs şu ana kadar en fazla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Kamerun ve Nijerya'da görüldü.?

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada 35 bin 371 Kovid-19 vakası görüldü, bunlardan 1534'ü yaşamını yitirdi.? Kıtada hastalığa yakalanan 11 bin 727 kişi ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

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