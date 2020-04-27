Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 432, Mısır'da 337, Somali'de 26, Sudan'da 22'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 432, Mısır'da 337, Somali'de 26, Sudan'da 22'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Cezayir'de 135, Mısır'da 248, Senegal'de 65, Fas'ta 55, Somali'de 44, Sudan'da 38, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 17 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle Mısır'da 20, Cezayir'de 7, Somali'de 3, Sudan ve Fas'ta 1'er kişi hayatını kaybetti.

Kenya, Esvatini, Madagaskar, Morityus, Malavi ve Etiyopya'da da vakalarda artış yaşandı.

Kıtada son durum

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı 32 bin 182 oldu.

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünden bu yana 54 kişi artarak 1428'e ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 9 bin 741'e yükseldi.

Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kaynak: AA