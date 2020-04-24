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Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor

Afrika ülkelerinde ramazan ayının başlangıcı, farklı günlere denk geliyor.

24.04.2020 03:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:20
Afrika ülkeleri ramazanı farklı günlerde karşılıyor

Afrika ülkelerinde ramazan ayının başlangıcı, farklı günlere denk geliyor.

Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir, ramazan ayının bugün başlayacağını duyururken, Güney Afrika, Senegal, Fas ve Sudan, ramazanın ilk orucunun cumartesi günü tutulacağını açıkladı.

Somali, Mali, Nijerya, Kamerun, Etiyopya, Cibuti, Gana, Güney Sudan, Gambiya, Seyşeller, Mısır, Libya, Tunus ve Cezayir'in dini ve resmi kurumları ile haber ajanslarından yapılan açıklamalara göre, ramazan bugün başlıyor.

Öte yandan Güney Afrika Alimler Birliği Konseyi, hilalin görünmemesi nedeniyle ramazan ayına cumartesi girileceğini bildirdi.

Senegal, Sudan ve Fas'taki dini otoriteler de hilalin görünmemesi sebebiyle ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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