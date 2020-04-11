Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor - Haberler
Abdul Kader Keita, Cumhurbaşkanı, Afrika, Güncel

Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor

Afrika ülkeleri, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırıyor.

11.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:18
Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor

Afrika ülkeleri, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerini artırıyor.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında 500 milyar CFA franklık (830 milyon dolar) bir fonu yürürlüğe sokacaklarını bildirdi.

Ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere destek için 100 milyar CFA frangı ayrılacağını belirten Keita, pirinç ve süt gibi temel ihtiyaç maddelerindeki verginin düşürüleceğini, nisan-mayıs aylarında fakir ailelerin elektrik ve su faturalarının ödeneceğini, bu ailelere 58 bin ton tahıl ve 16 bin ton hayvan yemi ulaştırılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Keita, gelecek hafta başkent Bamako'dan başlamak üzere ülke çapında 20 milyon maske dağıtılacağını duyurdu.

Kovid-19'la mücadele fonuna 3 maaşını bağışlayacağını beliren Keita, hükümet üyelerini fona bağışta bulunmaya davet etti.

İbrahim Boubacar Keita, 19 Nisan'da genel seçimlerin ikinci turunun düzenleneceğini de ifade etti.

Mali'de ilk vakaların görüldüğü 25 Mart'tan bu yana 87 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunların 22'si iyileşirken, 7'si hayatını kaybetti.

Gabon'da başkent Librevil karantinaya alındı

Gabon'un başkenti Librevil'i de kapsayan geniş Librevil bölgesinde evde kalma-sıhhi karantina uygulaması başlatılacak.

Başbakan Julien Nkoghe Bekale, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 12 Nisan'dan itibaren 15 günlük süre boyunca geniş Librevil bölgesinde evde kalma-sıhhi karantina uygulamasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Uygulamanın gerekirse yenilenebileceğini belirten Bekale, sadece gıda, su, temizlik gibi hayati ihtiyaçların karşılandığı yerlerin açık kalacağını kaydetti.

Julien Nkoghe Bekale, halktan karantinaya uyarak evlerinde kalmalarını da istedi.

Gabon'da, ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 13 Mart'tan bu yana 44 kişi enfekte oldu. Bunlardan 1'i hayatını kaybederken, 1'i ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Simge Sağın Levent Dörter
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla Futbol Zonguldak Para Cezası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Afrika ülkeleri Kovid-19'la mücadele tedbirlerini artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 19:51:46. #1.15#
title