Afrika ülkeleri Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşılarını kullanmayı sürdürüyor
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Afrika ülkeleri Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşılarını kullanmayı sürdürüyor

16.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:56
Afrika ülkeleri Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşılarını kullanmayı sürdürüyor

Afrika ülkeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ancak yan etkilerinden endişe edildiği için çok sayıda ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşılarını kullanmayı sürdürüyor.

Afrika ülkeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ancak yan etkilerinden endişe edildiği için çok sayıda ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşılarını kullanmayı sürdürüyor.

Kitlesel aşılamaya hazırlanan Kongo Demokratik Cumhuriyeti mevcut endişelerden ötürü aşının kullanımını askıya alırken, Etiyopya Sağlık Bakanı Lia Tadesse, sağlık otoritelerinin verdiği tavsiye doğrultusunda aşıyı kullanmayı sürdüreceklerini duyurdu.

Tadesse, aşının faydalarının bahsedilen yan etki riskinden daha ağır bastığını ifade etti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programıyla (COVAX) kıtada şimdiye kadar 20'den fazla ülkeye AstraZeneca aşıları ulaştı.

AstraZeneca aşısı kullanımı kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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