Afrika Ülkeleri ile İlişkilerde En Üst Düzey Noktadayız'

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Demirer, Türkiye'nin Afrika ile son yıllarda artan siyasi ve ticari iş birliğine ilişkin, "Afrika ile ilişkilerde kazan-kazan politikası ve Afrika'nın sorunlarının Afrika çözümleriyle halledilmesi en önemli iki ilkemizdir." dedi.