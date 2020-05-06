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Afrika tarihinin en golcü 6 milli takım futbolcusu belli oldu

Afrika tarihinin en golcü 6 milli takım futbolcusu belli oldu
06.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:26

Afrika kıtasında, milli takımda oynayan tarihin en golcü 6 futbolcusu belli oldu.

Afrika kıtasında, milli takımda oynayan tarihin en golcü 6 futbolcusu belli oldu.

Afrika'nın uluslararası spor sitesi Afrique Sports, ilk 6'ya giren kıta tarihinin en iyi milli takım golcülerini belirledi.

Sıralamada uzun seneler Avrupa'da top koşturarak kıtayı temsil eden yıldız isimlerin yer alması da dikkati çekti.

Buna göre Afrika ülkelerinin milli takımlarında en çok gol atan futbolcular sıralamada Zambiyalı Godfrey Chitalu, forma giydiği 111 maçta atığı 79 gol ile birinci, Malavili Kinnah Phiri 115 maçta attığı 71 golle ikinci, Mısırlı Hossam Hassan 176 maçta attığı 68 gol ile üçüncü oldu.

Sıralamada Afrika futbolunun en tanınan isimlerinden Fildişi Sahilli yıldız Didier Drogba görev aldığı 106 maçta attığı 66 golle dördüncü olurken Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o 118 maçta attığı 56 gol ile beşinci, Ganalı Asamoah Gyan 107 maçta attığı 51 gol ile 6'ncı oldu.

Kaynak: AA

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