Afrika sıcakları, Sivas'ta kendini hissettirdi

Afrika üzerinden gelen sıcak havanın etkisi ile Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan uyarıda, Afrika üzerinden gelen sıcak hava ile Sivas'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmini duyurulmuştu.Sivas'ta hissedilen sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması ile oruç tutan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar sıcaklığa karşı çözümü ağaçların gölgelerinde serinlemekte buldu. Önümüzdeki günlerde hissedilen hava sıcaklığının daha da artması tahmin ediliyor. - SİVAS

Kaynak: İHA