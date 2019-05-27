Afrika sıcakları Sivas'ı kavuracak

Afrika üzerinden gelen sıcak hava, Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığını 10 derece birden arttıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Afrika üzerinden gelen sıcak hava ile Sivas'ta hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin üzerine çıkacağının tahmin edildiği duyuruldu. Hissedilir hava sıcaklığının 5 ila 10 derece arasında artabileceği, hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada kronik rahatsızlıkları bulanan hastaların, çocukların ve yaşlıların güneş altında kalmamaları uyarısı yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA