HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Afrika sıcakları narenciye meyvelerini kuruttu

Afrika sıcakları narenciye meyvelerini kuruttu Sıcakların etkisiyle ağaçlarda meyveler dökülürken, üreticiler zararın büyümesinden endişe ediyor Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin: "Narenciyede ve özellikle limonda ürün kaybı yoğun görülüyor" Mersin'in Erdemli...

Afrika sıcakları narenciye meyvelerini kuruttu
05.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:49

Afrika sıcakları narenciye meyvelerini kuruttu

Sıcakların etkisiyle ağaçlarda meyveler dökülürken, üreticiler zararın büyümesinden endişe ediyor

Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin: "Narenciyede ve özellikle limonda ürün kaybı yoğun görülüyor"

MERSİN - Mersin'in Erdemli İlçe Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin, geçtiğimiz haftalarda yaşanan Afrika sıcaklarının narenciyede ve özellikle limonda ürün kaybına neden olduğunu söyledi. Üreticilerin ürün kaybının artmasından endişe duyduğunu ifade eden Şahin, zarar gören çiftçilerin su, elektrik faturası ve kredi borçlarının ertelenmesi ya da faizlerinin silinmesini talep ettiklerini belirtti.

Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Şahin, "Geçen haftalarda yurdumuzu kasıp kavuran sıcak hava dalgası elbetteki bölgemizi etkiledi. Erdemli'de de narenciye bahçelerine zarar verdi. Şuanda limonun başkenti Erdemli'deyiz. Bizim bölgemizde 'yediveren' cinsi limonlarımız mevcut. Yani 12 ay ağaçlarımızda limon görebiliyorduk. Ancak böyle bir zarar oluştu" dedi.

Çiçeklenme döneminin olumsuzluklarla geçtiğini anlatan Şahin, "Nisan ayında başlayıp mayıs ayında devam eden çiçeklenme döneminde çok büyük olumsuzluklar yaşadık. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının açılmasından dolayı gündüz 40-45 dereceye kadar sıcaklığın çıkmasından dolayı narenciye bahçelerimiz çok büyük ağır zararlar gördü" diye konuştu.

"Borçlar ertelensin ya da faizleri silinsin"

Yetkililerden üreticilerin su, elektrik faturası ve kredi borçlarının ertelenmesi ya da faizlerinin silinmesini beklediklerini dile getiren Şahin, "Yeni sene için yüzde 30 verim kaybının da olacağını düşünerek, Erdemli'deki çiftçilerimiz bundan çok zarar görecek. Yüzde 30 zarara uğrayan çiftçilerimizin en azından tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizinin silinmesini ya da borçlarının ötelenmesini talep ediyoruz. Sesimizin ulaştığı herkese bu derdimizi anlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şahin, çiftçileri ağaçlarını susuz bırakmamaları tavsiyesinde de bulundu.

"Meyveler halen dökülmeye devam ediyor"

Üretici Akif Kar ise, her türlü mücadeleye rağmen meyve dökülmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kar, "Geçen yıl bahçemden 20-25 ton ürün aldım. Geçen haftalardaki Afrika sıcaklarından dolayı yüzde 30-40 dolayında firemiz görünüyor. Meyveler halen dökülmeye devam ediyor. Ağaçları sık sık sulamamız gerekiyor ama suladığımız halde dökülme devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Ekonomi
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Ekonomi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Ekonomi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı Ekonomi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 372,5 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Altının kilogramı 373 bin lira oldu
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları
Magazin Murat Boz Ece Erken Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Afrika sıcakları narenciye meyvelerini kuruttu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 09:49:56. #1.14#
title