Afrika sıcakları geldi: Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlığımızı korumak için öneriler

Afrika sıcakları geldi: Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlığımızı korumak için öneriler

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların Mayıs - Haziran ayı normalinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. "Afrika sıcakları"nın geldiğine dair alarm verilen bu günlerde sıcaklıkların sağlığa olumsuz etkisinden korunmak için önlem alınması gerekiyor.

Afrika sıcakları geldi: Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlığımızı korumak için öneriler

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların Mayıs - Haziran ayı normalinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. "Afrika sıcakları"nın geldiğine dair alarm verilen bu günlerde sıcaklıkların sağlığa olumsuz etkisinden korunmak için önlem alınması gerekiyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak dünya genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ederken, aşırı sıcaklar solunum güçlüğü ve kalp hastalıkları riskini artırarak ölüm oranlarını olumsuz yönde etkiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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