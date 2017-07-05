Afrika Sıcakları Altında, Ekmeklerini Ateşten Kazanıyorlar

MERSİN'de Afrika sıcakları altında çalışan demirci ve fırıncılar, ekmek parası için 300 dereceyi aşan sıcaklığın önünde ter döküyor.



Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde uzmanlar gerek olmadığı takdirde dışarı çıkmamayı önerirken, demirci ve fırıncılar geçimlerini sağlamak için ekmeklerini ateşten çıkarıyor. Nefes almanın dahi zorlaştığı kentte sıcağa aldırmadan çalışan demirci ve fırıncılar günlük 10 saati bulan çalışma süresi boyunca litrelerce su tüketerek ayakta kalıyor. Demirci 36 yaşındaki Reşit Şengöz, yüksek derecedeki ateşin başında demir döverek geçimini sağlıyor. Ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Şengöz, "Ateş başında kışın daha kolay çalışılıyor ama yazın çok zor hale geliyor. Dışarısı 30-40 derece iken, içeride 140 derece sıcağı hissederek çalışıyoruz. Bol bol su tüketmek zorundayız. İnsanlar yolda yürüyemiyor, biz ise ateşin başında demir dövüyoruz" dedi.



Fırında pişirme ustası olan Mustafa Akgün ise, "Hava çok sıcak, çalışırken kat kat sıcak. Mesleğimi seviyorum ama yazın çok zor oluyor. Vantilatör kullanıyorum ama fayda etmiyor. Sabah erken kalkmak zorunda kalıyoruz. Çok terliyoruz, içtiğimiz suyu hemen ter olarak geri atıyoruz" diye konuştu. - Mersin