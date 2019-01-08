Afrika Olası Bir Kripto Balonunda Etkili Olabilir"

– Zycrypto.com'dan Livine Sanchez, Afrika'nın bir sonraki olası kripto balonunda büyük etkisi olabileceği uyarısı yaptı.

Zycrypto.com'da yer alan yazısında Sanchez, çoğu kripto para birimi ve blockchain şirketinin projelerini ve ofislerini Afrika'ya taşıdığına dikkat çekerken, söz konusu durumun Çin'in ekonomik gelişiminin büyük oranda Afrika üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere bağlı olmasının etkili olduğunu belirtti. Sanchez, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çin yönetimi ve yatırımcılar, Çin'deki ekonomik gelişmenin Afrika sayesinde olduğunu keşfettikten sonra Çin'den Afrika'ya yapılan ihracat hacmi büyük oranda yükseldi. Bu sırrın keşfi, Afrika'da kripto adaptasyonunun artması, kripto varlıkların değerini artırarak yeni bir kripto balonu oluşmasına yol açabileceği düşüncesiyle, Binance ve Luno gibi projelerin Afrika ülkelerinde genişlemesine neden oldu.

"Veriler, kripto para birimleri sektöründe geçen yıl görülen düşüş eğilimine rağmen kripto para birimleri kullanıcı sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor. Söz konusu artış, kullanıcıların kripto para birimlerini ana ödeme seçeneği olarak belirlemeleriyle kripto adaptasyonunu hızlandırabilir. Bu sebeple Afrika'daki kripto para birimleri kullanıcıları sayısındaki artış, Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yapılan kripto para birimleri yatırımlarına da katkı sağlayacaktır." - İstanbul

Kaynak: DHA