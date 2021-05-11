Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da mülteci ve yetim ailelere gıda paketi dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da mülteci ve yetim ailelere gıda paketi dağıttı

Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da mülteci ve yetim ailelere gıda paketi dağıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'da Güney Sudanlı mülteci ailelere ve Darüsselam bölgesindeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere 100 gıda paketi dağıttı.

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'da Güney Sudanlı mülteci ailelere ve Darüsselam bölgesindeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere 100 gıda paketi dağıttı.

Derneğin Başkanı Yavuz Atalay AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca Kamerun'da iftar ikramları düzenledik. Bugün de Sudan'da gıda paketi ve zekat dağıtımları ve muhtelif programlarımızı icra ediyoruz. Başkent Hartum'da Güney Sudanlı mülteci ailelere ve Darüsselam bölgesindeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere 100 gıda paketi dağıttık. Sudan'daki ihtiyaç sahibi ailelere desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tuncabayın da "Ramazanın özünü hissedip bizleri aracı kılarak bağışlarını yapan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün Sudan'da gerçekleştirdiğimiz dağıtımlarımızda yüzlerdeki tebessümü görmek bizleri de mutlu etti. Kardeş Sudan halkının her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Donald Trump Ruhsar Pekcan Mustafa Destici
Magazin Alişan Beren Saat Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Samet Aybaba Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da mülteci ve yetim ailelere gıda paketi dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 19:23:51. #1.14#

title