Afrika'nın Renkleri Derneği Sudan'da mülteci ve yetim ailelere gıda paketi dağıttı

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'da Güney Sudanlı mülteci ailelere ve Darüsselam bölgesindeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere 100 gıda paketi dağıttı.

Afrika'nın Renkleri Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'da Güney Sudanlı mülteci ailelere ve Darüsselam bölgesindeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere 100 gıda paketi dağıttı.

Derneğin Başkanı Yavuz Atalay AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca Kamerun'da iftar ikramları düzenledik. Bugün de Sudan'da gıda paketi ve zekat dağıtımları ve muhtelif programlarımızı icra ediyoruz. Başkent Hartum'da Güney Sudanlı mülteci ailelere ve Darüsselam bölgesindeki ihtiyaç sahibi yetim ailelere 100 gıda paketi dağıttık. Sudan'daki ihtiyaç sahibi ailelere desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tuncabayın da "Ramazanın özünü hissedip bizleri aracı kılarak bağışlarını yapan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün Sudan'da gerçekleştirdiğimiz dağıtımlarımızda yüzlerdeki tebessümü görmek bizleri de mutlu etti. Kardeş Sudan halkının her zaman yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem