Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek
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Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek

Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Senegal'de kurban organizasyonu kapsamında 2 bin büyükbaş kurbanlık kesecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Senegal'de kurban organizasyonu kapsamında 2 bin büyükbaş kurbanlık kesecek.

Senegal'de ülkenin büyük çoğunluğunun Kurban Bayramı başlangıcını 21 Temmuz olarak kabul etmesi nedeniyle TDV de vekaleten kurbanları bu tarihten itibaren kesmeye başlayacak.

Başkent Dakar'da kurbanlıkların satıldığı pazara giden TDV ekibi, hayvanların uygun olup olmadığını kontrol etti.

Ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sevindirilmesi için yoğun çalışma yürüten ekip, kurban pazarındaki yerel halkla sohbet ederek hayvanları inceledi.

TDV Yurtdışı Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde uzman yardımcısı olan ekip sorumlusu Muhammet Bahattin Alkan, AA muhabirine, ülkenin Türkiye'den 6 bin kilometre uzakta, Afrika'nın en batısında yer aldığını söyledi.

Senegal'e 2021 kurban organizasyonu kapsamında geldiklerini belirten Alkan, hayvanların dini ve fiziksel bütünlük bakımından sorun teşkil etmediğini gördüklerini anlattı.

Başkent Dakar'da 600, ülke genelinde ise 2 bin büyükbaş kurban kesileceğini dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı 77 ülkede kurban kesimi yapıyor. Uzak Doğu'dan Orta Doğu'ya, Batı Afrika'dan Doğu Afrika'ya, Güney ve Kuzey kıtanın her tarafında kurban kesilecek. Tüm Müslümanlara Türkiye'nin, Türk halkının yapmış olduğu bağışlar, Türk insanının paylaştığı hayvan eti mazlumlara ulaşacak. O insanlar da bu etlerden yiyip Kurban Bayramı'nda birlikte olmanın, tek yürek olmanın farkına varacak. Türkiye Diyanet Vakfı olarak köprü görevi görüyoruz. Türkiye'de bağışçılarımızın yapmış olduğu bağışı Afrikalı muhtaç, ihtiyaç sahibi, mazlum kişiye ulaştırmak bizim görevimiz."

Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek
Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek
Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek
Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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