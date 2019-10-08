Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu

08.10.2019 09:28

Ruanda, halkının teknolojiye daha ekonomik erişimi için Afrika'da ilke imza atarak akıllı telefon fabrikası kurdu.

"Mara" adını taşıyan ve Android işletim sistemini kullanan telefonların seri üretimine başlayan fabrikanın açılışı dün başkent Kigali'de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden fabrikada iki model telefon üretimine başlanırken, fiyatların 129 - 189 dolar olacağı açıklandı.

Açılışta konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, ürünlerin iki yıla yayılan taksitlerle satın alınabileceğini ve bunun teknolojiye erişimi kolaylaştıracağını söyleyerek, "Akıllı telefonlar artık lüks değil. Hızlıca günlük hayatımızının bir gerekliliği oluyorlar." ifadesini kullandı.

"Montaj değil"

Mara Telefon Üst Yöneticisi Ashish Thakkar, telefonların Ruanda'da montajının değil üretiminin yapılacağına dikkati çekerek, "Bugün sadece Mara için değil Ruanda ve Afrika için büyük bir rüya gerçeğe dönüştü." dedi.

Telefonları bölge ülkelerine ihraç etmek isteyen Ruanda'da, 2019 verilerine göre, halkın yüzde 52,1'i internete erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: AA