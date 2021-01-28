Afrika'nın güneyinde etkili olan Eloise Kasırgası'nda can kaybı 21'e çıktı
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Afrika'nın güneyinde etkili olan Eloise Kasırgası'nda can kaybı 21'e çıktı

28.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:13
Afrika'nın güneyinde etkili olan Eloise Kasırgası'nda can kaybı 21'e çıktı

Afrika'nın güneyindeki ülkelerde etkili olan Eloise Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Afrika'nın güneyindeki ülkelerde etkili olan Eloise Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Toplamda 267 binden fazla kişinin kasırgadan etkilendiği, 33 binden fazla kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

Afrika kıtasının güneyinde etkisi olan Eloise Kasırgası'nda can kaybı 21'e yükseldi. Kasırgadan en çok etkilenen ülkeler arasında Mozambik, Zimbabve, Güney Afrika ve Esvatini yer aldı. Yerel medya, Mozambik, Zimbabve, Esvatini ve Güney Afrika'daki evlerin ve tarım alanlarında ciddi oranda hasar meydana geldiği duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 267 binden fazla insanın kasırgadan olumsuz etkilendiği, 33 bin 191 kişinin de tahliye edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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