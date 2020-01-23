Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak
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Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak

Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından yargılanacak.

23.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:04
Afrika'nın 'en zengin kadını' Isabel dos Santos yolsuzluktan yargılanacak

Doğal kaynak zengini 'nın eski Jose Eduardo dos Santos'un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde "yolsuzluk" ve "kara para aklamak" suçlarından yargılanacak.


Yaklaşık 2.2 milyar dolarlık servetiyle 'Afrika'nın en zengin kadını' olarak bilinen dos Santos'a, Angola'da devlet petrol şirketi Sonangol'u yönettiği dönemde, görevi suistimal ve sahtecilik gibi suçlamalar da yöneltilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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