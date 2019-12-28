Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü
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Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü

Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve folklor ekiplerinin yürüyüşü Renkli kostümler giyerek festivale katılan ekiplerin dans ederek ilerlemesi "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve...

28.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 18:17
Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü

Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve folklor ekiplerinin yürüyüşü

Renkli kostümler giyerek festivale katılan ekiplerin dans ederek ilerlemesi "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali kapsamında, pek çok ülkeden gelen dansçılar ve folklor ekipleri yürüyüş yaptı.

Nijerya'nın Gine Körfezi kıyılarında bulunan Cross River eyaletinde 26 Aralık'ta başlayan Calabar Festivali "İnsanlık" temasıyla devam ediyor.

Festival kapsamında başta Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dans grubu ve folklor ekipleri yürüyüş yaptı. Türkiye'den bir folklor ekibinin de katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Afrika'nın en büyük sokak partisinde dansçılar yürüdü
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