Afrika'nın en büyük "dijital sınıfı" Nijerya'da açılıyor
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Afrika'nın en büyük "dijital sınıfı" Nijerya'da açılıyor

Afrika'nın en büyük 'dijital sınıfı' Nijerya'da açılıyor
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Teknoloji

Afrika'nın en büyük "dijital sınıfı" Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti Lagos'ta açılacak.

Afrika'nın en büyük "dijital sınıfı" Nijerya'nın ticaret merkezi ve eski başkenti Lagos'ta açılacak.

Lagos eyalet hükümeti ile Chronicles Software Development şirketi, Afrika'nın en büyük dijital sınıfı olacak EkoDigitalSchool.com'un çalışmalarını başlattı.

Söz konusu dijital sınıf 2 ila 20 milyon öğrenciyi aynı anda barındırabilecek ve tüm öğrencilere eşit erişim sağlamak için internet kullanımı ücretsiz olacak.

Chronicles Software Development şirketi ortaklarından Koyejo Oluwatosin, yaptığı açıklamada, dijital sınıfın müfredata göre düzenlendiğini ve eyaletteki öğrencilere yardımcı olacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitimlere devam edilemediğini hatırlatan Oluwatosin, dijital sınıfın eğitime ara vermeksizin ödev, test, sınav ve dijital karne gibi çeşitli önemli özelliklere sahip olacağını söyledi.

Oluwatosin, dijital sınıfta lise 2 öğrencileri için yeterlilik ve lise 3 öğrencileri için üniversite sınavına hazırlık gibi programlar olacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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