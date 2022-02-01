Afrika'nın dünya mirası Victoria Şelaleleri'nde su seviyeleri arttı

Zambiya'da yoğun yağışlar, dünyanın en büyük şelalelerinden olup UNESCO'nun dünya mirası listesinde yer alan Victoria Şelaleleri'nin su seviyesini yükseltti.

Victoria Şelaleleri Dünya Mirası Alanı Müdür Vekili Fridah Munkata, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yükselen su seviyelerinin, son dönemde bölgede görülen şiddetli yağışlardan kaynaklandığını belirtti.

Zambiya ve Zimbabve arasındaki Zambezi Nehri üzerinde bulunan Victoria Şelaleleri, dünyanın en büyük şelalelerinden biri olma özelliği taşıyor.

Bölgenin en önemli turistik merkezlerinden biri olan şelaleler, yılda yaklaşık 400 bin turist tarafından ziyaret ediliyor.

Bununla birlikte yaşanan iklim değişikliği Victoria Şelaleleri'nin su seviyesini tehdit ediyor.