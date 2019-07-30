Afrika'nın ardından, Güney Amerika'nın zirvesini hedefliyor

İNGİLTERE'de ailesiyle yaşayan ve geçen yıl Afrika'nın en yüksek noktası Kilimanjaro Dağı'na tırmanan Ufuk Altı (18), 2020 yılında da Güney Amerika'nın en yüksek dağı Arjantin'deki Aconcagua'nın 6 bin 962 metrelik zirvesine çıkmayı hedefliyor.

İngiltere'de ailesiyle yaşayan Ufuk Altı, geçen yıl temmuz ayında baba Musamettin ve anne Songül Altı ile Tanzanya'da yer alan Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı. 5895 metrelik zirveye 6 günde ulaşan Altı, zirvede Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üniversite sonucunu bekleyen Altı, kendisine yeni hedef olarak Aconcagua Dağı'nın 6 bin 962 metrelik zirvesini belirledi. Altı, 2020 yılının Aralık ayında Aconcagua Dağı'na çıkmayı hedefliyor. Altı'nın daha sonraki hedefi ise dünyanın en yüksek noktası Everest'e tırmanarak ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak.



Kaynak: DHA