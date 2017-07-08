Afrika'nın 3 Bölgesi Unesco Dünya Mirası Listesi'nde

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) bağlı Dünya Miras Komitesi, Afrika'dan 3 yeri Dünya Mirası Listesi'ne ekledi.



UNESCO'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakov kentinde toplanan Dünya Miras Komitesi'nin 41'inci Genel Kurulu'nda, Angola, Eritre ve Güney Afrika'dan 3 kültürel alanı Dünya Mirası Listesi'ne ekleyerek, koruma altına aldı.



Angola'da bulunan eski Kongo Krallığı'nın başkenti Mbanza Kongo kenti, Eritre'nin başkenti Asmara ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunan Khomani kültürel alanı Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.



Komitenin 41'inci Genel Kurulu, Krakow'daki Uluslararası Kültür Merkezi'nin kurucusu ve direktörü Jacek Purchla liderliğinde, 9-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.



Komite dün de 3 doğal alanı Dünya Mirası Listesi'ne eklemiş, listede yer alan bir bölgenin de genişletildiğini duyurmuştu. Arjantin'deki Los Alerces Doğal Yaşam Parkı, Çin'deki Çinghay Hoh Şil Platosu, Rusya ve Moğolistan arasında yer alan Dauria bölgesi, listeye eklenen doğal alanlar arasında yer almıştı.