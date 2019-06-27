Afrika mutfağını başkente taşıdılar

Başkentte Afrika yemeklerinin yapılıp satıldığı, "Afrika Mutfağı" isimli restoranın açılışı yapıldı.

Afrikalı 7 girişimcinin açtığı restoranda Afrika yemeklerinin yanı sıra Türk yemekleri de servis ediliyor.

Açılışa, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdıllahı, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahı Muhamed ve birçok Afrika vatandaşı katıldı.

Duanın ardından restoranın açılış kurdelesi büyükelçiler tarafından kesildi.

Kaynak: AA