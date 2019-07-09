Afrika Kupası'nın demir leblebisi: Madagaskar

Razakanantenaina, Andrianarimanana, Rakotoharimalala… Bunlar, Madagaskar milli takımında yer alan bazı futbolcuların soyadları. Turnuvanın öncesinde çoğu insan Madagaskar’ın sadece oyuncularının uzun soyadlarıyla hatırlanacağını düşünüyordu fakat o futbolcular herkesi yanılttı.



Afrika Uluslar Kupası’nda ilk kez boy gösteren Madagaskar, B Grubu’nda Nijerya, Gine ve Burundi’yle mücadele etti. Bırakın bu grupta galibiyet almayı, Burundi’yle birlikte averaj takımı olacaklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Madagaskar, ilk maçta Gine’yle 2-2 berabere kalırken, kolay mağlup olmayan takımlardan biri olacağının sinyallerini verdi. Takım halinde iyi hücuma çıkıyorlar ve turnuvanın en yaşlı takımı olmalarına rağmen fizik mücadelesinde geride kalmıyorlardı. Ludogorets Razgrad forması giyen Anicet Abel, ekibin Skipper’ı gibi orta sahayı toparlarken takımın kaptanı, otuz beş yaşındaki santrfor Faneva Ima Andriatsima, arkası dönük oyunda iyi işler ortaya koyuyordu.



Gine karşısında iki gol bularak üretim anlamında sorun yaşamadığını gösteren Madagaskar, grubun ikinci maçında Burundi’yi sol kanat Andrea’nın iyi performansı ve Marco Ilaimaharitra’nın harika frikik golüyle zorlanmadan geçti. İlk kez 24 takımla düzenlenen organizasyonda en iyi dört üçüncünün gruptan çıkacak olması, dört puanlı Madagaskar’ın ilk Afrika Uluslar Kupası’nda mucizeyi gerçekleştirmeye bir hayli yakın olduğu anlamına geliyordu. Grubun son maçıysa 2015 şampiyonu Nijerya karşısındaydı. Henüz maçın başında Nijerya stoperi Leon Balogun’un hatasını affetmeyen Lalaina Nomenjanahary, Madagaskar’ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının başında durumu 2-0’a getirip iyice rahatlayan ada ülkesi, maçın ilerleyen kısımlarında skoru korudu ve ilk Afrika Uluslar Kupası macerasında gruptan lider çıktı. Turnuvanın favorilerinden Nijerya’nın bulunduğu gruptan onları yenerek lider çıkmak, Madagaskar adına bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor, maçın ardından akılda kalan görüntüler bize bu konuda ipuçları veriyordu. Madagaskarlı futbolcuların bir kısmı liderliği, takımın sembolü ve aynı zamanda lakabı olan Barea (kökeni Madagaskar olan bir sığır türü) sevinciyle kutlarken diğerleriyse ellerindeki su şişelerini teknik direktör Nicolas Dupuis’nin başından aşağı boca etmekle meşguldü.



Son 16’da rakip, kadro kalitesine rağmen bekleneni veremeyen ve Uganda’nın gerisinde kalarak gruptan üçüncü çıkan Demokratik Kongo’ydu. Barealar’ın maçın dokuzuncu dakikasında ceza sahası dışından bulduğu harika gol, seyir zevkinin yüksek olacağının göstergesiydi. Ligimizden aşina olduğumuz Cedric Bakambu, Madagaskar’ın sevincini kısa kesiyor; 77. dakikaya kadar 1-1 devam eden maçta eşitliği, tecrübeli kaptan Andriatsima bozuyordu. Madagaskar’ın çeyrek finale çıkmasına saniyeler kala bu sefer sahneye Chancel Mbemba çıktı ve maçı uzatmalara taşıdı. Demokratik Kongo, uzatmalarda daha baskın taraf olsa da rakiplerine karşı büyük bir sorun yaratamadı. Dananın kuyruğu penaltılarda kopacaktı. Demokratik Kongo teknik direktörü Florent Ibenge, işi şansa bırakmamak için takımın yıldızı Yannick Bolasie’yi sona sakladı fakat Ibenge’nin planları tutmadı. Bolasie son penaltıyı dışarı attı ve Madagaskar büyük bir mucizeye imza atarak çeyrek finale kaldı. Kameralar karşısında elleriyle boynuz işareti yaptıkları alışılagelmiş barea sevincini tekrarlayan futbolcular, Afrika Uluslar Kupası’nda çıktığı ilk dört maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ilk takım olmanın haklı gururunu yaşıyordu.



Madagaskar, çeyrek finalde Gana-Tunus maçının galibiyle karşılaşacak. O eşleşmeden kim çıkarsa çıksın karşılarında kendilerinden daha hazır bir takım bulacakları kesin. Tunus, üç maç sonunda henüz galibiyet alabilmiş değil. Diğer yanda Gana’nın da görece kolay bir grupta mücadele ettiğini ve denk bir rakip olan Kamerun karşısında üretim problemleri yaşadığını görmüştük. Gana ve Tunus’un formsuzluğu, Barealar’ın yükselen özgüveniyle birleştiğinde Madagaskar’ın ilk Afrika Uluslar Kupası hikâyesi, oyuncuların soyadları kadar uzun sürebilir.