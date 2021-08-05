Afrika, Kovid-19'a bağlı ölümlerde rekor kırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da geçen hafta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümlerde haftalık rekor kırıldığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da geçen hafta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümlerde haftalık rekor kırıldığını duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta biten haftada, kıtada 6 bin 400'den fazla kişi, virüsten ötürü hayatını kaybetti. Bu rakamla salgının başından bu yana haftalık ölümlerde yeni bir rekor kırıldı.

Güney Afrika ve Tunus, tüm ölümlerin yüzde 55'ini kaydederken, geçen hafta vaka sayıları da yüzde 19'luk artışla 278 bine çıktı.

Son iki haftadır 22 ülkede vaka sayılarında yüzde 20'den fazla artış görülürken, 22 ülkede virüsün Delta varyantına, 39 ülkede Alfa, 35 ülkede ise Beta varyantına rastlandı.

DSÖ ayrıca, salgındaki artışın aşı sevkiyatlarının hızlandığı bir döneme denk geldiğini, kıtaya temmuz ayında 12 milyon aşı ulaştırıldığını aktardı.

Kıtada görülen toplam vaka sayısı 6 milyon 918 bine, ölenlerin sayısı ise 174 bin 465'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş