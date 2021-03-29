Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı
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Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı

Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel
Afrika kıtasındaki ekonomik iş birliği fırsatları Antalya Diplomasi Forumu'nda ele alındı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Afrika Bölge Ofisi Baş Ekonomist ve Strateji Başkanı Dr. Raymond Gilpin, daha akıllı, güçlü, sürdürülebilir ve daha eşit bir Afrika inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Afrika Bölge Ofisi Baş Ekonomist ve Strateji Başkanı Dr. Raymond Gilpin, daha akıllı, güçlü, sürdürülebilir ve daha eşit bir Afrika inşa etmeye hazır olduklarını söyledi.

"Afrika'nın Ortaklıkları: Karşılıklı Çıkarlara Dayalı Ekonomik İş Birliği İçin Beklentiler ve Fırsatlar" başlıklı video konferans, Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Büyükelçi Osman Yavuzalp'ın moderatörlüğünde düzenlendi.

Gilpin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Afrika ülkelerinin kalkınma hamlelerini olumsuz etkilediğini belirterek "Geçtiğimiz yıl Afrika'nın kalkınma endeksi çeyrek asırdan sonra ilk defa negatif çıktı. Toplamda 14 milyon Afrikalı aşırı yoksulluk seviyesine geri itilmiş durumdayken, 168 milyon Afrikalı da gıda güvensizliği tehdidiyle karşı karşıya" dedi.

Gilpin, "fırsatlar kıtası" olarak nitelendirdiği Afrika'nın kalkınmasını inşa ederken doğal kaynak yönetimi, genç istihdamı, yapısal ekonomik dönüşüm, sürdürülebilir enerji, iklim değişikliği ile barış ve güvenlik olmak üzere altı stratejik etki alanı belirlediklerini kaydetti.

Afrika'nın son birkaç on yılda ekonomik anlamda önemli ölçüde değiştiğine ve artık Afrika ülkelerinin yaklaşık yarısının düşük gelirli ülkeler grubunda olmadığına dikkati çeken Gilpin, "Daha akıllı, daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha eşit bir Afrika inşa etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

"Afrika'nın dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi"

Afrika Birliği Komisyonu Ticaret ve Sanayi Bölümü Direktör Vekili Hussein Hassan Hussein, Afrika'nın dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olduğuna işaret ederek "Afrika kıtası, girişimcilere 1,2 milyar tüketicisi olan bir pazarda iş yapmak gibi dev bir fırsat sunuyor." diye konuştu.

Afrika ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık bağlarının son yıllarda önemli mesafe katettiğini vurgulayan Hussein, "Afrika-Türkiye ortaklığı kapsayıcı ekonomik büyümenin desteklenmesinde önemli bir role sahip olacak." ifadesini kullandı.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCTA) Sekreteryası Özel Kalem Müdürü Silver Ojakol, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşmasına taraf ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılalarının dünyanın en büyük sekizinci ekonomisini oluşturduğunu belirtti.

Afrika'nın sanayileşmeye özlem duyduğunu dile getiren Ojakol, "Bu nedenle ortaklarımızla aramızdaki uzun vadeli ilişkilerin daha güçlü bir yatırım girişimiyle tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin her geçen yıl daha da güçlendiğine değindi, Türkiye ile kıta arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 26 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Afrika kıtasının kendisini üçe katlayacak bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Abdillahi, "Şimdi gerçek Afrika'yı inşa etme ve büyüme zamanı." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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