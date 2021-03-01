Afrika kıtasında nüfusun yüzde 46'sı internet kullanıyor
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Afrika kıtasında nüfusun yüzde 46'sı internet kullanıyor

01.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:16
Afrika kıtasında nüfusun yüzde 46'sı internet kullanıyor

Afrika kıtasında internet kullananların sayısının 634 milyonu geçtiği bildirildi.

Afrika kıtasında internet kullananların sayısının 634 milyonu geçtiği bildirildi.

Internet World Stats isimli web sitesinin verilerine göre, kıta nüfusunun (1,3 milyar) yüzde 46'sı internet kullanıyor.

Afrika genelinde internet kullananların sayısı 634 milyon 863'e yükseldi.

2011'de kıtanın yüzde 13,5'i internet kullanırken bu oran 2018'de yüzde 28'e yükseldi.

Afrika'da internet kullanıcı sayısı son 3 yılda hızla artarak nüfusun yüzde 46'sına ulaştı.

Kıtada en fazla internet kullanıcısı olan ülkeler Nijerya, Mısır ve Kenya olurken, en az internet kullanıcısı ise Sao Tome, Eritre ve Ekvator Ginesi'nde kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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