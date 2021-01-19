Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 300 bini geçti
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Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 300 bini geçti

19.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:02
Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 300 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 300 bin 945'e yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 300 bin 945'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 736 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 300 bin 945'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 718 bin 39'a çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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