Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 278 bini geçti
18.01.2021 08:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 08:56
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 278 bin 299'a yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 278 bin 299'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 79 bin 11 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 278 bin 299'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 688 bin 882'ye çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak