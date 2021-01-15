Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 192 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 192 bin 798'e yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 192 bin 798'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 76 bin 858 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 192 bin 798'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 606 bin 265'e çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak