Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

08.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:14
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 965 bin 221'e yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 965 bin 221'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 70 bin 649 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 965 bin 221'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 425 bin 976'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle en fazla vaka ve ölüm oranı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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