Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyona yaklaştı
08.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:14
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 965 bin 221'e yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 965 bin 221'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 70 bin 649 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 965 bin 221'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 425 bin 976'ya çıktı.
Kovid-19 nedeniyle en fazla vaka ve ölüm oranı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak