Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 352 bini geçti
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 352 bini geçti

21.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:34
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 352 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 352 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 352 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 81 bin 861 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 352 bin 823'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 784 bin 381'e çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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