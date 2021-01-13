Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 123 bini geçti
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 123 bini geçti

13.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:48
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 123 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 123 bin 929'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 123 bin 929'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 74 bin 589 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 123 bin 929'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 552 bin 8'e çıktı.

Kıtada en fazla ölü ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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