Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
07.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:56
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 929 bin 778'e yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 929 bin 778'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 69 bin 960 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 929 bin 778'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 407 bin 81'e çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak