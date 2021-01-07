Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti

07.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:56
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 929 bin 778'e yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 929 bin 778'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 69 bin 960 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 929 bin 778'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 407 bin 81'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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