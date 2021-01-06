Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 894 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 894 bin 7'ye yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 894 bin 7'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 68 bin 850 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 894 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 386 bin 814'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı