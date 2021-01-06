Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 894 bini geçti
06.01.2021 08:17 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:21
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 894 bin 7'ye yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 894 bin 7'ye yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 68 bin 850 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 894 bin 7'ye, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 386 bin 814'e çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı