Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 713 bini geçti
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 713 bini geçti

30.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:30
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 713 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 713 bin 145'e yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 713 bin 145'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 64 bin 166 kişi hayatını kaybetti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 713 bin 145 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 268 bin 183'ü iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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