Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 483 bini aştı
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 483 bini aştı

19.12.2020 07:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:00
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 483 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 483 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 483 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 19 bin 335 artarak 2 milyon 483 bin 520 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 497 artışla 58 bin 407'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 24 bin 285 ile Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 41, Fas'ta ise 6 bin 854 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 901 bin 538'e çıktı. Bu ülkeyi 412 bin 393 vakayla Fas, 124 bin 280 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 92 bin 290 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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