Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 422 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 422 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 976 artarak 2 milyon 422 bin 536 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 428 artışla 57 bin 168'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 661 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 966, Fas'ta ise 6 bin 711 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 873 bin 679'a çıktı. Bu ülkeyi 403 bin 619 vakayla Fas, 122 bin 609 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 47 bin 32 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu