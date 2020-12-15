Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

15.12.2020 08:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:16
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 400 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 11 bin 353 artarak 2 milyon 404 bin 414 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 312 artışla 55 bin 740'a yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 23 bin 451 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 943, Fas'ta ise 6 bin 659 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 866 bin 127'e çıktı. Bu ülkeyi 400 bin 826 vakayla Fas, 122 bin 86 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 33 bin 838 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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