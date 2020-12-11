Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 339 bini aştı
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 339 bini aştı

11.12.2020 07:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:00
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 339 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 339 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 339 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 930 artarak 2 milyon 339 bin 316 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 392 artışla 55 bin 357'ye yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 747 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 854, Fas'ta ise 6 bin 492 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 836 bin 764'e çıktı. Bu ülkeyi 391 bin 529 vakayla Fas, 120 bin 147 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 991 bin 341 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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