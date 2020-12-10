Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı

10.12.2020 07:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 07:58
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 320 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 320 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 320 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 930 artarak 2 milyon 320 bin 174 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 352 artışla 54 bin 963'e yükseldi.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 22 bin 574 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 832, Fas'ta ise 6 bin 427 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 828 bin 598'e çıktı. Bu ülkeyi 388 bin 184 vakayla Fas, 119 bin 702 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 977 bin 391 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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