Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 987 bini aştı
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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 987 bini aştı

16.11.2020 07:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 07:44
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 987 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 987 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 987 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 468 artarak 1 milyon 987 bin 732 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 275 artışla 47 bin 438'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 241 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 453, Fas'ta ise 4 bin 779 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 751 bin 24'ü buldu. Bu ülkeyi 293 bin 177 vakayla Fas ve 110 bin 767 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 668 bin 55 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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