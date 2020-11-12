Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 930 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 930 bini aştı

12.11.2020 07:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 07:54
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 930 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 930 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 930 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 163 artarak 1 milyon 930 bin 482 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 332 artışla 46 bin 357'ye çıktı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 11 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken Mısır'da 6 bin 405, Fas'ta ise 4 bin 506 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ise Kovid-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 742 bin 394'e ulaştı, bu ülkeyi 270 bin 626 vakayla Fas ve 109 bin 881 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 629 bin 90 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

İlgili Haberler

Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
- Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
- Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı
Japonya'da 3 ay sonra bir ilk: Günlük Covid-19 vaka sayısı bin 500'ü aştı
Japonya'da 3 ay sonra bir ilk: Günlük Covid-19 vaka sayısı bin 500'ü aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Kamala Harris Süleyman Soylu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz İlker Aksum Ferzan Özpetek
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 930 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 07:54:24. #1.15#
title