Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 965'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 965'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 325 bin 510'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 80 bin 965 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 756 bin 909'a çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak