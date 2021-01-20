Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı
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Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı

20.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:14
Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 965'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bin 965'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 325 bin 510'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 80 bin 965 kişi yaşamını yitirirken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 756 bin 909'a çıktı.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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