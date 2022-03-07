Afrika Kalkınma Bankasından Tunus'a 112 milyon dolarlık kredi desteği

Afrika Kalkınma Bankası (AfBD), Tunus'a kara yolu ve altyapı gelişiminde kullanılmak üzere 112 milyon dolarlık kredi sağladı.

Tunus Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AfBD Tunus Bölge Ofisi Direktörü Muhammed el-Azizi ile Ekonomi Bakanı Semir Said'in başkent Tunus'taki bakanlık binasında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasında imzalanan anlaşma uyarınca AfBD'nin, kara yolları ve altyapı gelişiminde kullanılmak üzere Tunus'a 112 milyon dolarlık kredi sağlayacağı kaydedildi.

Kredinin, ülkedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacağı vurgulanan açıklamada, "AfBD'nin desteklediği program kapsamında, şehirler arası ekonomiyi canlandırma, girişimcilere iş imkanları sağlama ve mevcut girişimcilerin işlerini geliştirmelerine destek olmak hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

AfBD Direktörü Azizi de Tunus'un reform ve kalkınma programlarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

AfBD tarafından kalkınma programı kapsamında Tunus'a 2016 yılında 195 milyon dolarlık kredi sağlanmıştı.

Kredi, vilayetlerin kamu ve özel yatırımlar için uygun hale getirilmesi, yerel yönetimin iyileştirilmesi ve bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkların giderilmesinde kullanılmak üzere verilmişti.