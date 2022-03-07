Afrika Kalkınma Bankasından Tunus'a 112 milyon dolarlık kredi desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afrika Kalkınma Bankasından Tunus'a 112 milyon dolarlık kredi desteği

AA, Mehmet Akif Turan - Güncel
 - Güncelleme:
Afrika Kalkınma Bankasından Tunus'a 112 milyon dolarlık kredi desteği

Afrika Kalkınma Bankası (AfBD), Tunus'a kara yolu ve altyapı gelişiminde kullanılmak üzere 112 milyon dolarlık kredi sağladı.

Afrika Kalkınma Bankası (AfBD), Tunus'a kara yolu ve altyapı gelişiminde kullanılmak üzere 112 milyon dolarlık kredi sağladı.

Tunus Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AfBD Tunus Bölge Ofisi Direktörü Muhammed el-Azizi ile Ekonomi Bakanı Semir Said'in başkent Tunus'taki bakanlık binasında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasında imzalanan anlaşma uyarınca AfBD'nin, kara yolları ve altyapı gelişiminde kullanılmak üzere Tunus'a 112 milyon dolarlık kredi sağlayacağı kaydedildi.

Kredinin, ülkedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacağı vurgulanan açıklamada, "AfBD'nin desteklediği program kapsamında, şehirler arası ekonomiyi canlandırma, girişimcilere iş imkanları sağlama ve mevcut girişimcilerin işlerini geliştirmelerine destek olmak hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

AfBD Direktörü Azizi de Tunus'un reform ve kalkınma programlarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

AfBD tarafından kalkınma programı kapsamında Tunus'a 2016 yılında 195 milyon dolarlık kredi sağlanmıştı.

Kredi, vilayetlerin kamu ve özel yatırımlar için uygun hale getirilmesi, yerel yönetimin iyileştirilmesi ve bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkların giderilmesinde kullanılmak üzere verilmişti.

AA / Mehmet Akif Turan - Güncel

Afrika, Tunus, Kredi, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title