Afrika Kalkınma Bankasından, Nijerya'ya 210 milyon dolarlık tarım desteği - Haberler
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Afrika Kalkınma Bankasından, Nijerya'ya 210 milyon dolarlık tarım desteği

Afrika Kalkınma Bankasından, Nijerya'ya 210 milyon dolarlık tarım desteği
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), tarım alanında kalkınması için Nijerya'ya 210 milyon dolar destek sağlayacağı bildirildi.

Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB), tarım alanında kalkınması için Nijerya'ya 210 milyon dolar destek sağlayacağı bildirildi.

AfDB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım desteğiyle Nijerya'nın farklı bölgelerinde özel tarım endüstriyel işleme bölgeleri kurulacak.

Nijerya'ya sağlanacak 210 milyon dolarlık tarım desteğinin, tarım sektörünün kalkınmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Atılacak adımlarla başkent Abuja ve 7 eyalette tarım ürünü ve hayvancılığın gelişmesi, yeni istihdam sahalarının açılması amaçlanıyor.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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